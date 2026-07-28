Brezilya'nın Ceara eyaletindeki Taua Belediyesi, kentte bulunan 44 belediye okulunun tamamının artık 12 fotovoltaik güneş enerjisi santralinden üretilen elektrikle beslendiğini açıkladı. Belediyeye göre proje sayesinde tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisi sistemi eğitim ağındaki tüm okulları kapsıyor. Üretilen enerji, 12 ayrı güneş enerjisi santralinden sağlanırken her santral birden fazla okula hizmet veriyor ama santrallerin hangi okulları beslediği, tesislerin konumu ve enerji dağıtımına ilişkin teknik detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Proje, 2022 yılında Educa Tauá Programı kapsamında başlatılan ve 8,6 milyon R$'yi aşan güneş enerjisi yatırımının devamı niteliğini taşıyor. O dönemde aylık yaklaşık 100 bin R$ tasarruf hedeflenirken, güncel açıklamada yıllık tasarruf beklentisi yaklaşık 1,1 milyon R$ olarak duyuruldu.

TASARRUFUN MİLYONLARI BULMASI BEKLENİYOR

Belediye yönetimi, elektrik giderlerinden sağlanacak tasarrufun okul altyapısının geliştirilmesi ve eğitim projelerinde kullanılabileceğini belirtirken, açıklanan 1,1 milyon R$'lik rakamın doğrulanmış bir sonuç değil, yıllık tahmin olduğu ifade edildi.

Taua Belediyesi, güneş enerjisi uygulamasının 2024-2027 eğitim altyapısı hedefleri kapsamında hayata geçirildiğini ve projenin Ceara Eyalet Sayıştayı tarafından verilen 2024 Sürdürülebilir TCE Mührü kapsamında örnek uygulamalar arasında gösterildiğini bildirdi. Belediye, güneş enerjisi sistemlerinin kurulu gücü, panel sayısı, aylık üretim kapasitesi ve karbon emisyonundaki azalmaya ilişkin herhangi bir teknik veri paylaşmadı.