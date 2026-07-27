Kuzey Şili’deki Atacama Çölü’nde yer alan ve Calama kenti yakınlarında bulunan Chuquicamata bakır madenindeki genişleme çalışmaları nedeniyle bölgedeki tarihi yerleşim yeri tamamen tahliye edildi. Yüzeydeki açık ocak kazısının limitlerine ulaşması üzerine maden işletmesinde yer altı tünelleriyle üretime geçildi.

DEV KRATER UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Dünya gözlem programı NASA Earth Observatory tarafından yayınlanan uydu verilerine göre, maden sahasındaki kazı alanının boyutları 5 kilometre uzunluğa, 3 kilometre genişliğe ve 1 kilometre derinliğe ulaştı.

Uydu görüntülerinde devasa çukurun yanı sıra kaya birikim alanları ve tamamen boşaltılmış olan eski Chuquicamata kasabası yer alıyor. Maden duvarlarında iş makinelerinin dolaşımı, çalışma alanlarına erişim ve malzeme düşmesini önlemek amacıyla kademeli basamak yapısının kullanıldığı bildirildi.

YERLİ HALK BAŞKA BİR YERE TAŞINDI

Maden kampı olarak kurulan ve zamanla evler, sosyal alanlar ile altyapı tesislerine kavuşan eski Chuquicamata kasabası, maden çukuru ve dökümhane tesislerinin genişlemesiyle sanayi sahası içinde kaldı.

Toz, dökümhane gazları ve maden atıklarının oluşturduğu çevre koşulları ile operasyonel alan ihtiyacı nedeniyle kasaba sakinleri yakındaki Calama kentine nakledildi. Tahliyenin ardından yerleşim alanındaki bina ve caddeler kentsel işlevini yitirerek boş kaldı.

YERALTI MADENCİLİĞİNE GEÇİŞ

Açık ocak derinliğinin artmasıyla birlikte yüzey ile dip arasındaki taşıma mesafesi ve maliyetlerin yükselmesi üzerine üretim modeli değiştirildi. Yüzeydeki 5 kilometrelik krater korunurken, bakır çıkarımına mevcut çukurun altında inşa edilen tüneller vasıtasıyla devam edilmeye başlandı.

Yer altı operasyonlarında şu teknik düzenlemelere gidildi: Tünel içerisindeki ısı, toz ve gazların tahliyesi için sürekli hava sirkülasyonu sağlayan tesisler kuruldu. İş makineleri ve personelin dar alanlardaki hareketini düzenlemek amacıyla planlı rotalar oluşturuldu; tavan, duvar ve hava kalitesi anlık takibe alındı.