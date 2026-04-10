Hatay'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilerken eğitim-öğretime de ara verilmesine neden oldu. Hatay Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, özellikle Antakya ilçesinde etkili olan sağanağın yarın da devam etmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Yaşanabilecek olumsuz hava koşulları ve olası risklere karşı öğrencilerin mağdur olmasını engellemek amacıyla çeşitli önlemler alındığı ifade edilen açıklamada, Antakya ilçesindeki tüm okullarda cuma günü eğitime bir günlük ara verildiği bildirildi.