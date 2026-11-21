Türkiye'nin hızlı tren ağına yeni bir hat daha ekleniyor. Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaların önemli bir aşaması geride kalırken Bursa ile Osmaneli arasındaki hatta test süreci başladı. Projenin tamamlanmasıyla iki büyükşehir arasındaki ulaşım süresinin yaklaşık 2 saate düşmesi hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Osmaneli–Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Uraloğlu, “Osmaneli–Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık, hattımızda test sürecini başlattık” ifadelerini kullandı.

TEKNİK TESTLER BAŞLADI

Projenin işletmeye alınabilmesi için teknik kontrollerin sürdüğünü belirten Uraloğlu, eylül ve ekim aylarında yol geometrisi ölçümleri ile statik katener ölçümlerinin tamamlandığını açıkladı. Ekim ayında sinyalizasyon güç sistemi testlerine geçildiğini aktaran Uraloğlu, kasım ayında ise katener sıcak rodaj testlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Bu ay içerisinde dinamik ivmelenme testleri ve dinamik katener ölçümlerinin de yapılacağını kaydetti.

SİNYALİZASYON VE GÜVENLİK TESTLERİ DE YAPILACAK

Hattın işletmeye hazır hale getirilmesi için teknik testlerin ilerleyen aşamalarda da devam edeceğini belirten Uraloğlu, “İlerleyen süreçte sinyalizasyon konkordans testleri ile Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS) ve demiryolu mobil haberleşme sistemi (GSM-R) testlerini gerçekleştireceğiz. Osmaneli–Bursa hattımız ile Ankara–İstanbul Hızlı Tren hattı arasındaki entegrasyon testlerini de yapacağız” dedi.