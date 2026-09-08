Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, piyasaya gümrük kaçağı giyim malzemesi sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik detaylı bir çalışma başlattı. Yürütülen takip sonucunda kaçak ürünlerin ticaretini yaptığı belirlenen iki şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen iş yeri, depo ve araçlara yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
20 BİNİ AŞKIN ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde ve araçlarda gerçekleştirilen titiz aramalarda, piyasa değerinin 50 milyon lira civarında olduğu değerlendirilen toplam 20 bin 637 parça gümrük kaçağı giyim malzemesi ortaya çıkarıldı. Çeşitli markalara ait olduğu belirlenen kaçak ürünler arasında 15 binin üzerinde tişörtün yanı sıra çok sayıda eşofman, iç çamaşırı, pantolon, şort, gömlek ve çorap yer aldı.
Ele geçirilen binlerce parça ürüne el konulurken, operasyon kapsamında yakalanan iki şüpheli yasal işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.