Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta artan hava sıcaklıkları günlük yaşamı da etkiledi. Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa'da, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan termometreler 42 dereceyi ölçtü.
Güneşin etkisinden korunmak isteyen vatandaşların parklardaki ağaç gölgelerini tercih ettiği, bazılarının ise şemsiye kullanarak dışarı çıktığı görüldü. Yüksek sıcaklıkların etkisiyle kent merkezindeki işlek cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu azaldı.
Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Kahramanmaraş'ta da benzer durumlar gözlendi. Serinlemek isteyen vatandaşlar gün içinde park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda veya kapalı alışveriş merkezlerinde vakit geçirmeyi tercih etti. Sıcak hava nedeniyle kentin normal şartlarda kalabalık olan noktalarından Alparslan Türkeş Bulvarı ve Milli İrade Meydanı'nda sakinlik yaşandığı belirtildi.