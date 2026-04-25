Ardahan genelinde hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş, bahar aylarında kış manzaralarının yaşanmasına neden oldu. İl genelinde mevsim normallerinin oldukça altında seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar soba yakmayı sürdürüyor
Bölge genelinde etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte Ardahan'ın birçok ilçesinde termometreler sıfırın altını gösterdi. Alınan ölçümlere göre ildeki en düşük hava sıcaklığı eksi 6,6 derece ile Damal ilçesinde kaydedildi. Diğer bölgelerdeki sıcaklık değerleri ise Çıldır'da eksi 5,2, Göle'de eksi 4,8, Ardahan merkezde eksi 3,8, Hanak'ta eksi 3,7 ve Posof'ta eksi 2,7 derece olarak ölçüldü.
Bahar mevsimine girilmiş olmasına rağmen devam eden dondurucu soğuklar, vatandaşların günlük alışkanlıklarını da doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz yılın kasım ayında başlayan soğuk havalarla birlikte kurulan sobalar, nisan ayında da sönmedi. Düşük sıcaklıklar nedeniyle sadece evlerde değil, bölgedeki birçok işletmede de soba kullanımı devam ediyor.
Kış şartlarının uzun sürmesi bölge esnafını da zorluyor. Kentte çay ocağı işletmeciliği yapan Erkan Akbulak, dükkanında soba yakmaya devam etmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Bu yıl kış mevsiminin geç başladığını ancak etkisini halen sürdürdüğünü belirten Akbulak, "Onuncu ayda kış geldi, halen daha karın, kışın altındayız. Soba yakmazsak durulması mümkün değil. Müşteriler gelmez, çay satamayız" sözleriyle bölgedeki durumu özetledi.