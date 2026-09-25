Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 23 Eylül 2026’da güncellediği “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesinde Konya’nın etliekmeğiyle ilgili dikkat çeken bir kayıt yer aldı.

Bakanlığın yayımladığı kayda göre, Karatay ilçesinde faaliyet gösteren Şehr-i Konetya Mutfağı-Ahmet Çatal isimli işletmeden alınan “etli ekmek iç harcı” numunesinde kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi.

İŞLETME ÜRÜNÜN İÇERİĞİNİ BÖYLE BEYAN ETMİŞ

Listede yer alan bilgilere göre söz konusu ürünün içeriği “dana-kuzu eti, dana yağı, soğan, domates ve biber” olarak beyan edildi. Ancak 5 Haziran’da işletmeden alınan numune üzerinde yapılan analizde, ürünün beyan edilen içeriğe uygun olmadığı belirlendi. Analiz sonucunda et harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) bulunduğu kayıtlara geçti.

“BU ŞEHRİN EFSANESİ” DİYE TANITILIYOR

Bakanlığın açıklamasının ardından işletmenin sosyal medya paylaşımları da yeniden gündeme geldi.

İşletmenin Instagram hesabında etliekmek, “Bu şehrin efsanesi” ifadesiyle tanıtılıyor. İşletmenin 26 Haziran tarihli paylaşımına beş gün önce yorum yapan bir müşteri ise Ankara’ya giderken işletmeye uğradığını belirterek etliekmeği “sıcak ve çok lezzetli” bulduğunu yazdı ve ürünü herkese tavsiye etti.

TAĞŞİŞ KAYDININ ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinin gündeme gelmesinin ardından bazı kullanıcılar söz konusu yoruma yanıt verdi. Kullanıcılardan biri, “Konya'da tek Bakanlığın kara listesinde çıkmış” ifadelerini kullanırken, bir başka kullanıcı ise “taşlık etinden yemişsiniz” şeklinde karşılık verdi. Müşterinin bu yorumlara verdiği yanıt ise dikkat çekti. Müşteri, “Gayet lezzetliydi, siz de tavsiye ederim; yine olsa yine giderim.” ifadelerini kullandı.