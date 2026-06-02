Milyonlarca vatandaşı etkileyen fiyat artışlarından biri de sağlığa zararlı olan sigaradan geldi. Tütün ürünlerine yapılması beklenen zammın oranlarına dair tartışmalar son zamanlarda gündemdeki yerini koruyordu.

Sosyal medyada tartışılan konulardan biri de zamlı fiyatların ne olacağı konusuydu. Meraklı vatandaşların beklediği haber geldi.

EN UCUZ SİGARA 107 TL OLDU

Bir sigara grubuna yapılan zam açıklandı. Zam yapılan sigara grubundaki son fiyat artışı ile beraber en pahalı sigara fiyatı 120 TL olurken en ucuz sigara fiyatı ise 107 TL oldu.