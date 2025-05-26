Türkiye'de ekonomik kriz her sektörden ürüne zam olarak vatandaşa dönüyor. Dar gelirli vatandaşın hayatından lüks harcamaları tamamen silinirken temel geçim ürünlerine dahi ulaşım zorlaşıyor.

Zam yapılan ürünler arasında tütün ve alkol ürünleri de bulunuyor. Özellikle yılbaşlarında gelen zamlarla beraber bu ürünlere sene içerisinde de hatırı sayılır oranda zamlar geliyor.

195 TL'YE KADAR YÜKSELDİ

Sigaraya bir zam daha geldi. Bir tütün ürünleri grubu sigaralara 4-5 arasında TL zam yaptı. Yapılan zamla beraber bir sigara grubunda fiyatlar 75 TL'den 91 TL'ye kadar zamlanırken 100 gram kıyılmış tütün fiyatı 195 TL'ye kadar yükseldi.

İLAVE ÜCRET TALEP EDİLMESİ YASAK

Öte yandan sigara alışverişinde kredi kartına komisyon alan işletmelere de ceza geliyor. Çoğunlukla '4 TL' olarak uygulanan kısıtlama, bazı marketlerde müşterileri sigaranın yanında farklı bir alışveriş yapmaya zorluyor.

Yaygın olarak kullanılan uygulama ise mevzuata aykırı nitelikler taşımakta.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre, üye işyerlerinin kart hamilinden kartın kullanılması sebebiyle komisyon veya benzeri isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemeyeceğinin düzenlendiğine dikkat çekildi.