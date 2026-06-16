Fransa’nın Le Lavandou kentinde mezarlıkların tamamen dolması ve yeni alan taleplerinin mahkemece reddedilmesi üzerine, dönemin belediye yönetimi durumu protesto etmek amacıyla sembolik bir "ölüm yasağı" kararnamesi yayımladı. Edinilen bilgilere göre, Le Lavandou kentindeki yerel mezarlıkta tüm parseller ve kullanım hakları tamamen tükendi. Kent yönetiminden yapılan açıklamada, yeni defin işlemleri için şehir genelinde tek bir boş mezar yerinin bile kalmadığı bildirildi.

Kıyı şeridindeki bir bölgede hayata geçirilmesi planlanan "deniz mezarlığı" projesi ise çevre kısıtlamalarına takıldı ve yerel mahkeme tarafından durduruldu.

KARAR BİR PROTESTO NİTELİĞİ TAŞIYOR

Dönemin Belediye Başkanı Gil Bernardi, yürürlüğe koydukları "ölmeyi yasaklama" kararının idari bir düzenleme olmaktan ziyade, hukuki çıkmaza dikkat çekmek amacıyla yapılmış sembolik bir kamuoyu protestosu olduğunu belirtti. Bernardi, belediyenin yasal olarak cenazeleri defnetmekle yükümlü olduğunu ancak kent sınırları içinde bunu gerçekleştirebilecek fiziksel bir alanın kalmadığını vurguladı.

"Bu, ölümü düzenlemeye yönelik ciddi bir girişim değildi. Bu bir protestoydu." — Gil Bernardi, Eski Belediye Başkanı

BİR VATANDAŞIN CENAZESİ KRİZİ BÜYÜTTÜ

Kentteki kriz, evsiz bir vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından hukuki ve fiziki bir boyut kazandı. Yasalara göre yerel yönetimin cenazeyi birkaç gün içinde defnetme zorunluluğu bulunmasına rağmen, yer yokluğu nedeniyle defin işlemi gerçekleştirilemedi. Belediye yönetimi; mevcut yasalar, arazi yetersizliği ve yargı kararları arasında sistemin tamamen kilitlendiğini açıkladı.

YETERSİZLİK BÜYÜYOR

Uzmanlar, mezarlık yeri sıkıntısının sadece bu kente özgü olmadığını, başta başkent Paris olmak üzere Fransa’nın birçok büyük şehrinde onlarca yıldır benzer sorunların yaşandığını aktarıyor. Krizin temel nedenleri şu şekilde sıralanıyor: Ailelerin geçmişten gelen süresiz (ömür boyu) mezar hakkı edinmiş olması, eski mezarlıklarda yeni alanların açılamaması, kent merkezlerindeki arazi kısıtlılığı sebebiyle mezarlıkların genişletilememesi.