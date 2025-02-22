Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri, önümüzdeki iki hafta içinde ikinci bir toplantı yapmayı planlıyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus devlet haber ajansı RIA’ya verdiği röportajda, görüşmenin yerinin henüz kesinleşmediğini ve 'üçüncü bir ülkede' yapılacağını belirtti, ancak daha fazla detay vermedi.

Rusya ile ABD, üç yıla yaklaşan Ukrayna savaşına son vermek ve ilişkileri yeniden tesis etmek amacıyla Salı günü ilk müzakerelerini gerçekleştirmişti.

Ryabkov, tarafların “tüm rahatsız edici konuları kütlesini” ele almak için istişareler yürütme konusunda prensipte anlaştığını söyledi.

'PARALEL GÖRÜŞMELER'

Rus Dışişleri sözcüsü, “Bugün iki görüşme paralel ama elbette bir noktada siyasi olarak birbiriyle bağlantılı süreçle karşı karşıyayız. Bunlardan biri Ukrayna meselesi, diğeri ise ikili ilişkiler” diye konuştu.

Stratejik istikrar ve nükleer silah kontrolüne yönelik bir diyaloğun ancak Washington’un politikasında “gözle görülür olumlu değişimler” yaşanması halinde mümkün olacağını belirtti. Görüşmelerde Orta Doğu’nun da ele alınabileceğini ifade etti.

Kremlin, geçen hafta yapılan ilk toplantının ağırlıklı olarak Rusya-ABD ilişkilerine odaklandığını ve bunun Ukrayna’daki savaşın çözümü için “çok önemli bir adım” olduğunu belirtti.

Bu hafta yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ay içinde yüz yüze görüşme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Her iki lider de bir araya gelme yönündeki isteklerini dile getirmişti.