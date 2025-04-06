Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir ile reklam aşkı yaşadığı ve 5 milyon dolar aldığı iddiası gündemi sallamıştı.
Sarıkaya, Demir ile duygusal beraberlik yaşadıklarını ve bu beraberlik için hiç kimseden para almadığını söylemişti.
Mert Demir ise yaşananların ardından sahnelere ara vermişti. Uzun süredir sessizliğe bürünen Demir, önceki akşam ise konser verdi, yeni tarzıyla dikkat çekti.
Saçlarını kısacık kestiren ve kilo aldığı görülen Mert Demir'in bıyıkları da gözlerden kaçmadı.
Ünlü şarkıcıyı görenler tanımakta zorluk çekti.
İşte Mert Demir'in yeni hali: