Bir süredir gözlerden uzak olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Özbekistan ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Gül, Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirtti.
Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türk-İslam tarihinin 'Altın Çağı'nın yaşandığı Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive'yi ilk defa ziyaret ediyorum. Özbekistan'da gördüğüm değişim, dinamizm ve kalkınmayı çok takdir ettim"
Gül, mayıs ayının başında da 28. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katılmıştı.