Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Bekir Bozdağ, tedavi sürecinin ardından çalışmalarına kademeli olarak dönmeye başladı.
Bozdağ, Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu organizasyonunda gerçekleştirilen programlara katılarak etkinlik alanında yer aldı.
KİLO KAYBI DİKKAT ÇEKTİ
Organizasyonda çekilen görüntülerde Bozdağ’ın önceki dönemlere kıyasla kilo verdiği görüldü. Uzun bir aranın ardından yeniden etkinliklerde görüntülenen Bozdağ’ın son hali dikkat çekti.
Bozdağ’ın saha çalışmalarına yeniden başlamasıyla birlikte etkinlik alanındaki görüntüleri de gündem oldu.