Bayram sofralarının geleneksel tatlısı baklavanın kilogram fiyatı son beş yılda yüzde 1394 oranında arttı. Tek bir markanın ürün fiyatları baz alınarak yapılan karşılaştırmaya göre; fiyat artışları her yıl katlanarak devam etti. 2021’de yüzde 53, 2022’de yüzde 50 oranında artan fıstıklı baklava fiyatları, 2023’te yüzde 104, 2024’te ise yüzde 92 oranında zamlandı. 2025 yılı itibarıyla ise yıllık artış yüzde 66 düzeyinde gerçekleşti.

BİR ASGARİ ÜCRETE 12 KİLO BAKLAVA

Ekonomim’in haberine göre baklava fiyatlarındaki hızlı yükseliş, asgari ücretlinin alım gücünü de doğrudan etkiledi. 2020 yılında 2.324 TL olan asgari ücretle 19 kilo fıstıklı baklava alınabilirken, 2025’te 22 bin 104 TL’ye çıkan ücretle bu miktar yalnızca 12 kiloya düştü. Böylece çalışanların bayram geleneği olan tatlı ikramı önemli ölçüde zorlaştı.

EVDE YAPILAN BAKLAVANIN DA MALİYETİ ARTTI

Alternatif olarak evde yapılan cevizli baklava da artık ekonomik olmaktan uzak. Baklava yapımı için gerekli temel ürünler olan un, şeker, yağ, nişasta ve cevizdeki fiyat artışları dikkat çekiyor. Özellikle ceviz, 2020 yılında kilogramı 85 TL iken, 2025 itibarıyla 413 TL’ye çıkarak yüzde 384 oranında zamlandı.

Zahmeti ve ustalık gerektirmesiyle bilinen ev baklavası, artan hammadde fiyatlarıyla birlikte artık mutfaklarda da eski sıklığında yer bulamıyor.