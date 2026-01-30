Türkiye genelinde restoran ve lokanta fiyatlarında yaşanan artış, dışarıda yemek yemeyi birçok kişi için lüks haline getirdi. Özellikle büyükşehirlerde bir tabak yemeğin fiyatı kışlık bir mont bedeline karşılarken, vatandaşlar bütçelerini zorlayan zamlar karşısında çözüm arayışına girdi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, büyükşehirlerde iki kişilik ortalama bir öğünün fiyatı 2 bin TL'yi bulurken kimi zaman bazı restoranlarda 5 bin TL'yi de aşıyor.

2 kişilik bir akşam yemeğine ayrılan 2.000 TL ile 3.500 TL arasındaki bir bütçeyle orta segment bir mont, spor ayakkabı, kot pantolon ya da küçük ev aletleri almak mümkün.

2010 yılında bir mont almak için 8-12 öğün yemek yemekten vazgeçmek yeterliyken, bugün aynı montu almak için yalnızca 1-2 öğün dışarıda yememek yeterli oluyor.