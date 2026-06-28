Japonya'nın Kitayama bölgesinde 14. yüzyıldan bu yana uygulanan "Daisugi" ormancılık tekniği, tek bir ağaç bile kesilmeden yüksek kalitede kereste elde edilmesini sağlıyor.

Bu geleneksel yöntemle üretilen ahşaplar, normal sedir ağaçlarına oranla yüzde 200 daha yoğun ve yüzde 140 daha esnek bir fiziksel yapı sergiliyor.

MİMARİ İHTİYAÇTAN DOĞAN SANAT

1. yüzyıl Japonya'sında düzlük arazilerin azlığı ve yeni fidan yetiştirme zorlukları, Kitayama halkını alternatif arayışlara yöneltti. Dönemin soyluları arasında yaygınlaşan düz ve budaksız sütun ihtiyacı, bu tekniğin doğuşunu hızlandırdı.

Bu yöntemde, Kitayama sedir ağaçlarının gövdesi adeta bir üretim platformuna dönüştürülüyor. Ağaç dipten itibaren budanarak üst sürgünlerin dikey olarak göğe doğru dümdüz uzaması sağlanıyor.

ANA GÖVDEYE ZARAR VERİLMİYOR

Zanaatkarlar, her iki yılda bir sürgünleri elle budayarak budak oluşumunu tamamen engelliyor. Yaklaşık 20 yıllık büyüme sürecinin ardından göğe uzanan düzgün sürgünler kesilerek hasat ediliyor.

Köklerine ve ana gövdesine dokunulmayan sedir ağacı, yeni sürgünler vermek üzere canlılığını yüzlerce yıl boyunca sürdürüyor. Elde edilen esnek ahşaplar, deprem kuşağındaki geleneksel yapıların fırtına ve sarsıntılara karşı dayanıklılığını artırıyor.