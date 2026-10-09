Amerikan numizmatik tarihinin en nadir hatalı basımlarından biri olan 1943-S Lincoln sent, Stack’s Bowers Galleries tarafından düzenlenen müzayedede açık artırmaya çıkarıldı. PCGS tarafından AU-55 derecesi verilen ve CAC tarafından Altın (Gold) seviyesinde onaylanan parça, ABD Darphanesi tesislerinden çıkan bu seviyedeki tek 1943 bronz senti olma özelliğini taşıyor.

SAVAŞ DÖNEMİ ÜRETİM HATASI

Söz konusu madeni para, İkinci Dünya Savaşı sırasında uygulanan hammadde politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı. ABD Darphanesi, 1943 yılında bakır ihtiyacını karşılamak amacıyla sent üretiminde çinko kaplı çelik levhalar kullandı ancak üretim tesislerinde kalan bazı bronz levhaların yanlışlıkla 1943 tarihiyle basılması sonucu sınırlı sayıda hatalı parça dolaşıma girdi.

Newman Numizmatik Portalı kayıtlarına göre, bilinen 1943 bronz sent nüfusu Philadelphia tesisinden 17, San Francisco tesisinden 7 ve Denver tesisinden 1 adet olarak doğrulanmış durumda. Satışa konu olan parça, San Francisco üretimi 7 örnek arasında yer alıyor.

PİYASA VERİLERİ VE GEÇMİŞTE YAPILAN SATIŞLAR AÇIKLANDI

Nadir hatalı basım Lincoln sentleri açık artırma piyasasında yüksek işlem değerleriyle biliniyor. Denver tesisinde üretilen tek örnek olan 1943-D bronz sent, Ocak 2021’de Heritage Auctions müzayedesinde 840 bin dolar (yaklaşık 41,3 milyon liaraya) karşılığında alıcı bulmuş ve PCGS kayıtlarına geçmişti. Müzayede yetkilileri, satış sonuçlarında derece, darphane işareti, görsel kondisyon ve provenance gibi faktörlerin belirleyici olduğunu kaydetti.