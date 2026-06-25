Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde iki farklı hava tablosunun aynı anda yaşanacağını bildirdi. Yapılan son değerlendirmelere göre, bir tarafta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyrederek sıcak havayı etkili kılarken, diğer tarafta ise İç Ege, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.

BİR YANDA KAVURUCU SICAKLAR HAKİM OLACAK

Yurt genelinde sıcaklıkların yüksek seyretmesi beklenirken, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Ege’nin bazı şehirlerinde yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor. Tahminlere göre Şanlıurfa'da termometrelerin 40°C’yi bulması beklenirken, Diyarbakır ve Denizli’de 37°C, Mardin’de 36°C, Gaziantep ve Manisa’da ise 35°C seviyelerinde sıcak bir hava etkisini sürdürecek. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BİR YANDA İSE SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Sıcak havanın aksine, öğle saatlerinden itibaren birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara'da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısında; Ege'de Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinde yağışlar baş gösterecek. Ayrıca Bolu çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki Erzurum, Kars, Van ve Muş çevrelerinde de yerel sağanak yağışların dikey yönlü hava hareketleriyle etkisini hissettirmesi bekleniyor.