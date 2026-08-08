Lüks tüketimin simgesi olan İsviçre’den saat ithalatı bu yıl yüzde 6.9’luk artışla 165.2 milyon franga (9.7 milyar lira) çıktı. İsviçre’nin saat ihracatında en hızlı büyüyen pazarlardan biri Türkiye oldu. 2025’te 18’nci sırada yer alan Türkiye, bu yıl İsviçre’nin en çok saat sattığı 17’nci ülke oldu. Son 2 yılda da İsviçre’nin saat ihracatının en çok arttığı dördüncü ülke Türkiye’den başkası değil.

YOKSULA %15’İ KALIYOR

Dünya Gelir Eşitsizliği raporuna göre Türkiye, varsıl ve yoksul kesim arasındaki gelir farkının en büyük olduğu ülkelerin başında geliyor.

Rapora göre Türkiye’de satın alma gücü paritesi açısından yıllık ortalama gelir 22 bin 830 Euro seviyesinde olmasına rağmen en yoksul yüzde 50’lik kesimin yıllık geliri sadece 3 bin 482 Euro oluyor. Yani asgari ücretli, emekli gibi dar gelirliler, ortalama gelirin bile yalnızca yüzde 15’ini kazanıyor. Diğer yandan en zengin yüzde 10’luk kesimin yıllık geliri 121 bin Euro’yu, yüzde 1’lik kesimin geliri de 484 bin Euro’yu aşıyor.

Raporda, “Türkiye’de hem gelir hem de servet, giderek artan bir şekilde en yüksek gelire ve servete sahip olan kesimlerde yoğunlaşmaktadır” denildi.

Saat ithalatı 10 milyara yaklaştı

Şimşek’e göre ortalama aylık gelirimiz 178 bin lira

Ekonomist Ömer Rıfat Gencal, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Kişi başına düşen milli gelirimizi 3 bin 616 dolardan 18 bin 40 dolara yükselttik” açıklamasını eleştirdi. Gencal, bu hesaba göre 2025’te ortalama 3 kişilik bir hanenin aylık gelirinin 178 bin lira, yıllık gelirinin de 2 milyon 139 milyon lira olmasını gerektiğini yazdı.