Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, 75 yaşında hayatını kaybetti.



Sür için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen cenaze törenine CHP'den üst düzey katılım sağlanırken, törende mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararının ardından ilk kez yan yana geldi.



Kılıçdaroğlu, tören alanında hazır bulunan isimlerle selamlaşırken, Özel'e de elini uzattı ve iki isim tokalaştı.



KILIÇDAROĞLU İLE SADECE BAŞARIR SELAMLAŞMADI



Törende Özel'in yanında duran Ali Mahir Başarır, yanlarından geçtiği sırada selamlaşmak için Kılıçdaroğlu'na elini uzatmadı.



Mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilen Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine yaptığı konuşmalarda partideki isimleri affetmeye hazır olduğunu, yalnızca Ali Mahir Başarır'ı affetmeyeceğini söylediği iddia edilmişti.



Başarır, yaşanan gerginliğin ardından 10 Haziran'da Kılıçdaroğlu'nun topladığı MYK toplantısında 'kesin ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 9 milletvekili arasında yer almış ve Grup Başkanvekilliği düşürülmüştü.

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