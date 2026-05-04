Mobil fotoğrafçılık alanındaki rekabet hız kesmeden devam ederken, DxOMark tarafından paylaşılan Mayıs 2026 verilerinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.,

Listenin zirvesine yerleşen Huawei Pura 80 Ultra, hem fotoğraf hem de video performansıyla rakiplerini geride bırakarak en iyi kamera deneyimini sunan model oldu.

Huawei’nin amiral gemisi modeli, fotoğraf çekiminde 180 puan, video performansında ise 166 puan elde etti. Bu skorlarla birlikte cihazın ortalama puanı 175’e ulaşarak açık ara liderliğe yerleşti. Özellikle düşük ışık performansı ve zoom kabiliyetiyle öne çıkan model, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir standart belirliyor.

RAKİPLER ARASINDA KIYASIYA YARIŞ

Listenin üst sıralarında rekabet oldukça yakın seyrediyor. İkinci sırada 171 puanla vivo X300 Pro yer alırken, üçüncülüğü 168 puanla OPPO Find X8 Ultra ve iPhone 17 Pro paylaşıyor. Hemen ardından 167 puan alan vivo X200 Ultra gelirken, beşinci sırada ise OPPO Find X9 Pro ile Xiaomi 17 Ultra bulunuyor.

SAMSUNG BEKLENENİ KARŞILAMADI

Listede en dikkat çeken başlıklardan biri Samsung cephesinde yaşandı. Samsung Galaxy S26 Ultra, DxOMark testlerinde toplam 157 puan alarak beklentilerin altında kaldı. Model, aynı puanı alan iPhone 16 Pro ile birlikte 18. sırayı paylaştı ve üst segmentteki rakiplerinin gerisinde kaldı.

KAMERA DONANIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Zirvede yer alan Huawei Pura 80 Ultra’nın başarısının arkasında iddialı kamera donanımı bulunuyor. Cihazda 50 megapiksellik ana kamera ve 50 megapiksellik periskop telefoto lensin yanı sıra 12.5 megapiksellik ikinci bir periskop telefoto kamera ile 40 megapiksellik ultra geniş açı lens yer alıyor. Ön tarafta ise 13 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Bu yapı, farklı çekim senaryolarında üst düzey performans sunuyor.

TÜRKİYE FİYATI 34 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Türkiye pazarında da satışa sunulan Huawei Pura 80 Ultra’nın başlangıç fiyatı 94.999 TL olarak açıklandı. Üst segmentte konumlanan cihaz, özellikle kamera performansını ön planda tutan kullanıcıları hedefliyor.