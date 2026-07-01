İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan 83 yaşındaki Dinçer K., 16 Nisan'da dolandırıldığı gerekçesiyle emniyete başvurdu. Kendisini para ve sermaye piyasaları uzmanı olarak tanıtan, uzun yıllar bankalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra emekli olduğu öğrenilen Dinçer K., telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin yönlendirmelerine inanarak elindeki bin 758 Cumhuriyet altınını şüphelilere teslim etti.

DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENDİ

İhbarın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Çalışmalara Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandığı cep telefonları ile altınların teslim edildiği çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri detaylı şekilde incelendi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin Asayiş Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

‘HESAPLARIN KARA PARA AKLAMADA KULLANILMIŞ’

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde kendisinden altın dolu çantayı teslim alan kişiyi teşhis eden Dinçer K., "Son 10 yıl içinde, yılda 10-15 kez dolandırıcılık için aranıyordum. Ben bunları anlayıp hep reddetmiştim. Onlara itibar etmemiştim. Ancak bu defa arayan kişiye inandım. Bana banka hesaplarımın kara para aklama işinde kullanıldığını, kendilerine yardım etmemi istediler. Ben ülkemi seven biriyim. Onlara yardım etmeyi kabul ettim" ifadelerini kullandı.

‘ALTINLARI GÖĞSÜNDEKİ ÇANTAYA KOYDUM’

Şüphelilerin kendisini yaklaşık 50 kez aradığını söyleyen Dinçer K., “Onların telkinleri doğrultusunda bankaya giderek kiralık kasada bulunan altınları bir çantaya koyarak yanıma aldım. Etiler Metrosunun yakınlarında bir sokağa gitmemi istediler. Söyleneni yaptım. Sonra yanıma biri geldi. Telefonla konuşarak ‘Amirim şahısla birlikteyim, altınları alayım mı’ diye sordu. Karşısından olumlu yanıt alınca, göğsünün ön tarafında bulunan çantayı açtı. Ben de altınları onun içine koydum. Hızla oradan uzaklaştı. Başında bir bere vardı ve yüzünü gizleyeme çalışıyordu” dedi.

’35 YILDIR BİRİKTİRDİĞİMİZ BİRİKİMLERDİ’

Mağdur Dinçer K., eşiyle birlikte bankalarda uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptığını ve kazancının iyi olduğunu belirterek "Ben aynı zamanda para ve sermaye piyasaları uzmanıyım. Eşimle birlikte 35 yıldır biriktirdiğimiz birikimlerdi. Hepsini çaldılar. Polislere şüphelileri yakaladıkları için teşekkür ediyorum. Herkesi daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum" şeklinde konuştu.