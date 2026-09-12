Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında, 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan katlanabilir konteyner projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Fabrikanın geçen yıl hayatını kaybeden yönetim kurulu başkanı Zaimoğlu'nun başlattığı projeyi kızları Didem Zaimoğlu Yiğit ve Ayşenur Zaimoğlu Hatipoğlu devraldı.

İnşaat, havacılık ve otomotiv başta olmak üzere farklı sektörlere yönelik üretim gerçekleştiren fabrikada, babalarının yaklaşık iki yıl önce başlattığı AR-GE çalışmalarını sürdüren kardeşler, kısa sürede kurulabilen alüminyum konteynerleri üretime hazır hale getirdi.

PROJE BABALARININ HAYALİYDİ

Deprem sonrasında ortaya çıkan barınma ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla geliştirilen proje, Zaimoğlu'nun vefatının ardından kızları tarafından devam ettirildi. Yaklaşık 15 metrekare kullanım alanına sahip konteynerler, hem kolay taşınabilmesi hem de az yer kaplayacak şekilde depolanabilmesiyle öne çıkıyor.

Fabrikada gelen taleplere göre ayda 70 ila 100 arasında katlanabilir konteyner üretiliyor. Projenin tamamlanması, Zaimoğlu ailesi açısından babalarının yarım kalan çalışmasının hayata geçirilmesi anlamına geliyor.

Firmanın yönetim kurulu üyesi Didem Zaimoğlu Yiğit, projenin kendileri için taşıdığı anlamı anlatırken şunları söyledi: "Babam proje için gerçekten çok ciddi emek verdi. Tasarladığı AR-GE'sini kendisi yürüttü. Projenin ortasındayken hayatını kaybetti. Bu süreçte bizim için bir kız kardeş gibi oldu proje. Babam projeye insani bir bakış açısıyla yaklaştı. Onun vizyonu, konforlu bir barınma alanı sunmaktı. Vefatından sonra biz bu projeyi sahiplenerek daha ileriye taşıdık. Şimdi onun adını yaşatıyor, insanların hayatlarına dokunuyoruz. Piyasada katlanır konteyner yapan firmalar olabilir ama biz kalite ve insani değerleri öncelik haline getirdik."

BİR TIRA 12 ADET SIĞIYOR

Konteynerin yaklaşık 15 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Yiğit, katlandığında yüksekliğinin 38 santimetreye kadar düştüğünü söyledi. Bu özelliği sayesinde bir tıra 12 adet katlanmış konteyner yüklenebiliyor.

Konteynerin iç tasarımı ise 1+1 daireyi andırıyor. Yapıda mutfak ve yaşam alanının yanı sıra ayrı bir oda bulunuyor. Soğuk ve sıcak su ile klima tesisatları için gerekli altyapının da yer aldığı konteyner, farklı ihtiyaçlara göre kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Yiğit, ürünün kurulum ve taşınma özelliklerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yurt dışı ile görüşmelerimiz devam ediyor. 15 metrekare kapalı alanı var, katlandığındaki yüksekliği 38 santimetre gibi bir ölçüde. Bu da bir tıra 12 adet katlanmış haliyle konteynerin sığmasına vesile oluyor. 1+1 bir daire gibi düşünebilirsiniz bu konteyneri. Bir odasında mutfak ve yaşam alanı gibi küçük bir alanı var ve artı bir odası daha var. Soğuk ve sıcak su, klima tesisatları açısından her türlü altyapıya sahip. Genel olarak çok beğenilen güzel bir proje oldu. 3 dakikalık bir sürede katlayabiliyorsunuz aynı zamanda bir vida kullanmadan kilit sistemle açabiliyorsunuz. Yani sadece afet olarak da bakmamak lazım mesela geçici hastane alanları yapılabilir."

3 DAKİKADA KURULUYOR

Katlanabilir yapısı sayesinde konteynerin açık ve kapalı hale getirilmesi yaklaşık 3 dakika sürüyor. Kurulum sırasında vida kullanılmazken, kilit sistemiyle yapı kısa sürede kullanıma hazır hale getiriliyor.

Alüminyum malzemeden üretilen konteynerin ısıya karşı dayanıklılığı da dikkate alınarak tasarlandığı belirtildi. Kolay taşınabilmesi ve depolama sırasında minimum alan kaplaması, ürünün öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

SADECE AFETLERDE KULLANILMAYACAK

Projenin yalnızca deprem ve diğer afetlerin ardından ortaya çıkan barınma ihtiyacına yönelik olmadığı belirtiliyor. Konteynerlerin geçici ofis, klinik, eğitim alanı ve sosyal alan gibi farklı amaçlarla da kullanılabileceği ifade ediliyor.

Yiğit, ürünün kullanım alanlarına ilişkin şunları kaydetti: a"Yaparken yanmaya dayanıklı olması açısından tam anlamıyla kaliteli bir malzemeyle yaşam alanı oluşturduk. Bunu istediğiniz yere götürüp taşıyıp kurabilirsiniz, en avantajlı yanı da bu. Kolay taşınabilir olması, kolay depolanması, kurulumu sadece 3 dakika sürüyor. Kapalı halinden açık hale gelme süreci de 3 dakika sürüyor. Babamın çıkardığı bir eseri bugün satabiliyor hale geldik. Bu da bizim için gurur verici bir durum."

KURUMSAL FİRMALARDAN SİPARİŞ GELİYOR

Katlanabilir konteyner projesi, kurumsal firmaların da ilgisini çekmeye başladı. Fabrika yönetimi, ürünün kalitesine yönelik olumlu geri dönüşlerin yanı sıra farklı firmalardan iş birliği teklifleri ve siparişler aldıklarını belirtti.

Yurt dışındaki firmalarla görüşmelerin de sürdüğü aktarılırken, projenin üretim kapasitesinin gelen taleplere göre aylık 70 ila 100 adet seviyesinde olduğu ifade edildi.