AKP'nin onlarca CHP'li belediye başkanını bünyesine katmasının ardından siyaset kulislerinde transferlerin yeni yılda da devam edeceği konuşuluyor.



AKP'nin CHP'nin kazandığı bazı büyükşehirleri geri almak için belediye başkanları ile görüştüğü öne sürülürken, son transfer iddiası Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melik Gökçek'ten geldi.

'HER YERDE ÖYLE KONUŞUYORMUŞ...'



Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Keçiören Belediyesi'nde çalışan personellere uyuşturucu testi yapıldığına ilişkin bir haberi alıntılayarak "Bu Keçiören belediye başkanı Mesut Özaslan mı AK Parti’ye geçecekmiş? Mesut her yerde öyle konuşuyormuş da" ifadelerini kullandı.









