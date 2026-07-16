Ankara’nın Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi’nde elinde silahla kuyumcu dükkanına giren bir şüpheli, yaklaşık 200 bin lira değerinde olan 2 bileziği gasbederek, kaçtı.

OLAYDAN SONRA EVİNE GİTMİŞ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, kimliği tespit edilen şüphelinin olayın ardından yaya olarak evine gittiğini tespit etti. Polisin eve düzenlediği baskında soygun şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

İNTERNETTEN ‘SOYGUN NASIL YAPILIR?’ DİYE ARATMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri soygunu şüphelinin tek başına gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin bilgisayarındaki incelemede ise internetten ‘Kuyumcu soygunu nasıl yapılır?’ şeklinde arama yaptığı ortaya çıktı.