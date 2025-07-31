Dehşet veren olay, 5 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir otelde vardiyalı olarak çalışan ve mesainin ardında evine giden genç kadın, servisten inip evinin arka kapısından içeri gireceği sırada arkasında bir ses duydu.

İddiaya göre, yüzü kapalı şekilde gelen eşi M.A.D., genç kadının başına sopayla defalarca vurdu. Bu esnada yere düşen ve yüzüyle başını korumaya çalışan kadının sol koluna ve başına darbeler geldi.

Kocasının sopalı darbelerinden kurtulmaya çalışan Iryna Melnychuk D., telefonuyla KADES uygulamasını kullandı.

16 GÜN TEDAVİDE KALDI

Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın, 16 gün tedavi gördü.

Iryna Melnychuk D.'nin sol eline platin ve demir takılırken, başında estetik müdahale gerektiren doku kayıpları oluştuğu tespit edildi.

Dehşet veren olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan koca M.A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iryna Melnychuk D. ile 1,5 yıl önce evlendiği öğrenilen M.A.D.'nin, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği olay anında başka bir evde olduğunu söylediği öğrenildi.

GENÇ KADINDAN TEHDİT İDDİASI

Olay gününe ilişkin bilgi veren Iryna Melnychuk D., "İşten eve geldim. Servisten inip, birkaç adım atıp site kapısına geldiğim esnada arkamdan bir ses duydum. Arkamı döndüğüm sırada kocam bana birkaç kez vurdu ve bana 'seni öldüreceğim' dedi, kafama vurdu. O esnada düştüm ve elimle kafamı korumaya çalıştım. Vurmaya devam etti. Ben de bağırmaya başlayınca komşular çıktı. O esnada ben bağırdığım için mi yoksa komşular geldiği için mi bilmiyorum; kaçmaya başladı" ifadelerini kullandı.

KAFASINDAKİ YARALAR NEDENİYLE AMELİYAT OLACAK

Komşuların durumu sağlık ekibine haber verdiğini belirten Iryna Melnychuk D., "O halde ben KADES'e bastım, komşularım da ambulansı çağırdı. Ambulans beni Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. 21 Temmuz'a kadar hastanede kalıp tedavi gördüm. Ameliyat yapıldı, dikişler ve zımbalar var. Pazartesi kafamdaki yaralardan dolayı ameliyat olacağım. Kapanması zor yaralar var" diye konuştu.

'SOKAĞA TEK BAŞIMA ÇIKAMIYORUM'

Hala korku içerisinde olduğunu, sokağa tek başına çıkamadığını ifade eden Iryna Melnychuk D., "Bana 'Seni öldüreceğim' dedi. Ben yaşamak istiyorum. Normal bir hayat sürmek istiyorum. İnsanları seçerken daha dikkatli olmalıyız. Benim durumumda olan insanlar varsa, korkmadan çıkıp konuşsun. Böyle insanların ceza alması gerekiyor. Hiç kimse sessiz kalmasın. Uzaklaştırma olmasına rağmen gelip, böyle yaptı. Birkaç kez ihlal ettiği için ben polise de gitmiştim. Elimde video ve fotoğraflar var. Onları da polise verdim. Suçu neyse cezasını çeksin" dedi.

BOŞANMA DAVASI AÇTIĞINI SÖYLEDİ

Hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra boşanma davası açtığına dikkat çeken Iryna Melnychuk D., "Tüm belgeleri adliyeye sundum ve boşanma davası açtım. Saldırının da planlı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bu işi yapacak kimse yok. Benim hangi saatte işten çıktığımı, hangi kapıdan girdiğimi bilen yok. Bu sitenin 3 girişi var. Kimse bilemez. Benim kimseyle kavgam yok, kimseye borcum yok. Bunu yapan bir tek o" diye konuştu.

'HALA KORKUYLA YAŞIYORUM'

Evliliğinden dolayı çok pişman olduğunu anlatan Iryna Melnychuk D., "Psikolojik şiddet uyguluyordu. Annesi ve babası diplomat diye, 'benim Antalya'da tanıdık polisler var ve seni adım adım takip ediyorlar. Her şeyden haberim var. Ne yapsan da tanıdıklarım olduğu için bana bir şey olmaz' diyordu. Ben bu adamın en ağır cezayı almasını istiyorum. 'Ben iyi değildim ve bunu yaptım' diye bir şeyi kabul etmiyorum. Çünkü bunu bilinçli yaptığını düşünüyorum. Ben de cezasını almasını istiyorum. Hala korkuyla yaşıyorum. Evden çıkıp geldiğim zaman komşulardan yardım istiyorum. Tek başıma çıkmaya korkuyorum" dedi.