Beşiktaş'ın sezon başında Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fabio Miretti'nin geleceğiyle ilgili İtalyan basınından bir iddia geldi. Calcio Mercato'nun haberine göre, 23 yaşındaki orta sahanın 13 milyon euroluk satın alma opsiyonuna ilişkin nihai karar sezon sonunda verilecek.

Haberde, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Miretti'nin siyah-beyazlı takımda henüz kendini kanıtlayamadığı değerlendirmesi yapıldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, transferi için büyük çaba sarf ettiği oyuncuya güvendiği ve oyun kurma yeteneklerinden tam anlamıyla yararlanmak istediği belirtildi.

Miretti, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 7 maçta 317 dakika süre aldı. İtalyan orta saha, bu karşılaşmalarda henüz skor katkısı sağlayamadı.