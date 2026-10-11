Araştırmacılar, Hindistan'daki bir kuaförden topladıkları saçları kullanarak deniz suyunu taklit eden yapay bir ortam hazırladı. Dizel yakıtla kirletilen suda yapılan deneylerde, saç tellerinin yakıtı ne kadar hızlı ve etkili biçimde tutabildiği incelendi.

1 GRAM SAÇ, YAKLAŞIK 5 GRAM YAKIT TUTTU

Laboratuvar deneylerinde insan saçının yüksek miktarda dizel yakıtı tutabildiği belirlendi. Yapılan ölçümlerde, yalnızca bir gram saçın 4,95 grama kadar dizel yakıtı bünyesinde tutabildiği tespit edildi.

Üstelik işlem oldukça kısa sürede gerçekleşti. Saç tellerinin yakıtla temas etmesinden yalnızca beş dakika sonra emilim sürecinin dengeye ulaştığı görüldü.

Araştırmacılar, yaklaşık 9 santimetre kalınlığında saç tabakası içeren bir filtre sistemi de geliştirdi. Kirli su bu sistemden geçirildiğinde, belirli deney koşullarında dizel yakıtın neredeyse tamamı sudan uzaklaştırıldı.

KUAFÖRLERDEN TOPLANAN SAÇLAR KULLANILABİLİR

İnsan saçının bu kadar etkili olmasının nedeni, lifli yapısı sayesinde yağ ve petrol türevlerini yüzeyinde tutabilmesi. Saç telleri, geniş temas alanıyla yakıtın sudan ayrılmasına yardımcı oluyor.

Dünya genelinde kuaförlerde her gün büyük miktarda saç atık olarak çöpe atılıyor. Bilim insanları, bu atıkların değerlendirilerek petrol sızıntılarının temizlenmesinde düşük maliyetli ve çevre dostu bir malzemeye dönüştürülebileceğini belirtiyor.

Ancak laboratuvar ortamında elde edilen sonuçların gerçek deniz koşullarında da geçerli olup olmayacağı henüz kesinleşmedi. Dalgalar, akıntılar ve sıcaklık değişimlerinin yöntemin başarısını nasıl etkileyeceğinin araştırılması gerekiyor.