İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul merkezli “rüşvet” ve “irtikap” iddiaları kapsamında yürütülen, Kuşadası Belediyesi’ni de merkeze alan soruşturmada tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti.

13 Mart’ta gözaltına alınan Günel, 16 Mart’ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

“PARTİM CHP İŞGAL EDİLMİŞTİR”

Günel, CHP’den istifa kararını yazılı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamasında CHP’nin kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günel, yerel mahkeme tarafından verilen “mutlak butlan” kararıyla halk iradesine dayanan kurultayların iptal edildiğini ve eski genel başkan ile yönetimin partinin başına atandığını belirtti.

Günel, “Anayasaya, milli iradeye, hukuka, siyasi teamüllere aykırı bir şekilde siyasi saikle, yerel mahkemece verilen ‘mutlak butlan’ kararı ile halk iradesine dayanan kurultaylar iptal edilmiş, eski genel başkan ve yönetim partinin başına atanmıştır. Partim CHP, elbirliği ve işbirliği içinde işgal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“CHP’DE SİYASET YAPMA OLANAĞI KALMAMIŞTIR”

CHP’de siyaset yapma gerekçesinin partinin Cumhuriyet’in temel ilkeleri olan demokrasi ve hukuk devletine bağlılığı ile tüzük ve geleneksel prensipleri olduğunu belirten Günel, mevcut süreçte bu değerlere aykırı bir tutum ortaya çıktığını savundu.

Günel, “CHP'de siyasi faaliyetimi yürütmemin nedeni; partimin Cumhuriyet'in temel ilkeleri olan demokrasi, hukuk devletine olan inancı ve tüzük dahil geleneksel prensipleridir. Pek tabii ki, bu prensiplere sadık temsilcileridir” dedi.

Partisinin iktidar iddiasından vazgeçmeye zorlandığını ileri süren Günel, “Geldiğimiz süreçte inandığım tüm bu değerlere aykırı tutum içinde partim dizayn edilmeye, iktidar iddiasından vazgeçmeye zorlanmış, mutlak butlan kararı ile gelen yönetimler de bu dizayn çabalarının işbirlikçisi, ortağı olmuşlardır” ifadelerini kullandı.

“TARİH DOĞRU YANINDA DURMA ZAMANIDIR”

Günel, “mutlak butlan” kararıyla gelen yönetimler görevde olduğu sürece CHP’de siyaset yapma imkanı kalmadığını savundu. Parti içindeki mücadelenin zaman kaybına yol açacağını belirten Günel, Cumhuriyet, demokrasi ve hukuk devleti mücadelesinin de zaman kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

Günel açıklamasının sonunda, “Bu işgal sona ermedikçe, baba ocağı diye ifade ettiğimiz CHP'de siyaset yapma olanağı kalmamıştır. Dahası, parti içinde mücadele ederek kaybedilecek zaman da yoktur. Cumhuriyet, demokrasi, hukuk devleti ideali ve mücadelesinin kaybedecek zamanı da yoktur. Tarih doğru yanında durma zamanıdır. Bu nedenle CHP'den istifa ediyorum” ifadelerine yer verdi.