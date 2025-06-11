İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Genel Müdürü Dr. İpek Elif Atayman, 5 Haziran’da ailesi ve avukatlarına haber verilmeden Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Atayman, sevk sırasında ve Afyon’da maruz kaldığı koşulları kamuoyuna duyurarak Adalet Bakanı’na açık çağrıda bulundu.

'YERDE YATIYORUM, EŞYAM ÇÖP TORBASINDA'

Tutuklu kadın anlatıyor: “72 gün hücrede kaldım. 5 gün koğuşta tutuldum. 7.5 saat bileklerim kelepçeli, zırhlı araç içinde Afyon’a sevk edildim. Bileklerim morardı. Yerde yatıyorum. Eşyam çöp torbasında. MASAK kaydım yok. HTS kaydım yok. Şüpheli mal varlığım yok. Belediye şirketindeki 20 aylık genel müdürlük dönemime dair tüm belgeler yargıda; tek bir yasadışı hizmetim olmadı. Aksi yönde bir soru da sorulmadı. Adalet Bakanı, bu işkenceye son verin.

'ZİYARET VE SAVUNMA HAKKIM ENGELLENİYOR'

Afyon’un İstanbul’a uzaklığı nedeniyle aile ve avukat ziyaretlerinin neredeyse imkânsız hale geldiğini vurgulayan Atayman, yaşadığı yalnızlaştırma sürecine dikkat çekerek, “Bu sevk ile sosyal bağlarımdan koparılıyorum. Güvenlik ve sağlık haklarım ihlal ediliyor, kişilik haklarım ve masumiyet karinesi çiğneniyor” dedi.

ATAYMAN'IN AİLESİ: 'BU CEZA DEĞİLSE NEDİR?'

Atayman’ın ailesi de yaşananları açık bir cezalandırma olarak niteleyerek Adalet Bakanlığı’na seslendi:

“Ortada suçlama olmaksızın Elif oradan oraya savruluyor. Uygulamalar ne hukukidir ne vicdanidir. Biz sadece adalet istiyoruz. Elif’i serbest bırakın, tutuksuz yargılayın.”

Aile, Atayman’ın görev hayatı boyunca etik değerlere sıkı sıkıya bağlı kaldığını ve iletişim alanında önemli sorumluluklar üstlendiğini hatırlatarak, “Bir anneden, bir profesyonelden suçlu çıkmaz” dedi.