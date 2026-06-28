Ekonomik reform sürecini sürdüren Arjantin, kamu borcunun finansmanına destek sağlamak amacıyla yatırım karşılığında vatandaşlık verilmesini öngören yeni bir program üzerinde çalışıyor. Hükümetin hazırladığı taslağa göre, belirli tutarda yatırım yapan yabancıların Arjantin vatandaşlığı alabilmesinin önü açılacak.

YATIRIMCILARA VATANDAŞLIK VERİLECEK

Taslak düzenlemede yaklaşık 500 bin dolarlık geri ödemesiz bağış yapan ya da yaklaşık 1 milyon dolar değerinde faizsiz devlet tahvili satın alan yatırımcıların vatandaşlık hakkı kazanması öngörülüyor. Programın şartlarının henüz kesinleşmediği ve çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Arjantin yönetimi, programdan elde edilecek gelirle önümüzdeki yıllarda vadesi gelecek kamu borçlarının geri ödenmesine destek sağlamayı amaçlıyor. Ülkenin uluslararası piyasalardan finansman temininde yaşadığı zorluklar nedeniyle yeni döviz kaynaklarına yöneldiği ifade ediliyor.

OTURMA ŞARTI OLMAYACAK

Taslakta dikkat çeken bir diğer unsur ise vatandaşlık için ülkede ikamet etme zorunluluğunun bulunmaması. Bu sayede programın uluslararası yatırımcılar açısından daha cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

Programın yürürlüğe girmesi halinde Arjantin, yatırım karşılığında vatandaşlık veren en büyük ülkelerden biri olabilir. Arjantin, yaklaşık 170 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlıyor.