İran Devrim Muhafızları son iki gün içinde iki kez Orta Doğu’daki bir ABD savaş gemisine balistik füzeler ateşlemesinin ardından ABD, İran petrol altyapısı için kritik Hark adasındaki gemileri vurdu.

ABD'nin Hark adası karşısında 4 tankeri vurdu. Bu tankerlerin Hark adasındaki petrolleri depoladığı vurgulandı. Bu saldırı üzerine Devrim Muhafızları ABD müttefiklerine füzeler fırlattı.

İran'ın saldırıları ise Ürdün ve Kuveyt'deki ABD üslerini hedef aldı. Misket bombalarının kullanıldığı saldırıların görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise kendi saldırılarının görüntülerini yayınladı. Kapalı kalan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan çatışmalar petrol fiyatlarının artmasında etkili oldu.

Hürmüz Boğazı'nda da hareketli saatler yaşandı. İran, ABD'ye altı bir insansız sualtı aracını bulup ele geçirdi. ABD'ye göre bu araçlar su altı mayınlarını temizlemek için kullanılıyordu. İran, aracın fotoğraflarını yayınladı.

Bu esnada Yemen cephesinde de sular durulmuyor. Rafinerileri İran destekli Husiler hedef alınan Suudi Arabistan, daha geniş bir taarruzun temelini hazırlıyor.

HUSİ SALDIRILARI İŞİ CİDDİYE BİNDİRDİ

Yemen hükümetine bağlı, Suudi Arabistan destekli milislerin, ayrılıkçı Güney Yemen'de İran destekli Husilere başlattığı saldırılar petrol fiyatlarını uçuran bir domino etkisi yarattı.

Husiler tarafından kontrol edilen Güney Yemen ve Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi tarafından kontrol edilen Kuzey Yemen arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Yemen'deki Cumhurbaşkanlık Liderlik Konseyi'ne bağlı güçler Husilere karşı başlattığı taarruz ilerleme kaydederek yerleşimleri ele geçirdi.

Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti güçlerinin başlattığı taarruz yavaşça ilerleme kaydedince Husiler, Suudi Arabistan'ın milyonlarca varil petrol üretme kapasitesine sahip tesislerini vurdu. Husi saldırılarında 73 sivil yaralandı, rafinerlerde tüm üretim ikinci kez durduruldu.

Husiler taarruz boyunca saldırılarına devam edeceklerini vurgularken Suudi Arabistan'da da karşı hamle gecikmedi. Suudi Arabistan, Husilerin "tehlikeli bir tırmanışta" olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan tarafından Yemeni desteklemek için 2015 yılında kurulan askeri koalisyonu yöneten General Turki al-Maliki, "Koalisyonun, bu terörist milis gücünü caydırmak ve düşmanca tutumuna kararlılıkla karşı koymak için gerekli tüm operasyonel önlemleri alacağını” belirtti.

Açıklamada, krallığın “egemenliğini savunmak için gerekli tüm önlemleri alma konusundaki meşru hakkı" olduğu vurgulandı.

PAKİSTAN'DAN 'MEKKE PAKTI' UYARISI

Son çatışmalar bölge ülkelerinden de kınamalara neden oldu. Mekke Paktı üyeleri Pakistan ve Türkiye, Hüsilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını kınadı.

Türkiye, "Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan, sivillerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Suudi Arabistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

Pakistan ise daha sert bir uyarıda bulundu. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif “Herhangi bir sebepsiz saldırı yaşanması veya Yemen’deki gelişmelerin Suudi Arabistan’a sıçraması halinde Mekke Anlaşması kesinlikle devreye girecektir. Bu konuda hiçbir şüphe olmamalı. Bu anlaşmanın hüküm ve şartlarına bağlıyız. İnşallah ihtiyaç duyulması halinde yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz" açıklamasını yaptı.