Macaristan, ulusal para birimi olan "Macar forinti"ni terk ederek ortak para birimi euroya geçiş için hazırlık sürecini başlattı. Macaristan Başbakanı Péter Magyar, 2030 yılına kadar ortak para birimine geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Euro hamlesi, ülkenin 2024 yılında Avrupa Birliği'ne (AB) kabul edilmesinden 2 yıl sonra gelirken; Macaristan'ın şu an için AB tarafından belirlenen euroya geçiş kriterlerinin hiçbirini karşılamadığı aktarıldı.

EKONOMİ EUROYA GEÇİŞİ ZORLUYOR

Başbakan Péter Magyar, kamuoyu araştırmalarına göre Macar halkının büyük bir bölümünün euroya geçişi desteklediğini ifade etti. Ancak Magyar, ülkenin mevcut ekonomik tablosu nedeniyle bu hedefe ulaşmanın kolay olmayacağını da sözlerine ekledi.

Magyar'ın açıklamasının ardından finans piyasalarında hareketlilik yaşandı. Macar forinti değer kazanırken, ülkenin devlet tahvili getirileri geriledi. Bu gelişme, ekonomiye yönelik güvenin arttığı şeklinde yorumlandı.

EUROYA GEÇİŞ İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN ŞARTLAR

Macaristan'ın euroya geçebilmesi için AB'nin belirlediği Maastricht kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. Bu kapsamda ülkenin karşılaması gereken şartlar şunlardır:

-Enflasyonun kontrol altına alınması,

-Bütçe açığı ve kamu borcunun belirlenen sınırlar içinde tutulması,

-Döviz kurunda istikrarın sağlanması,

-Uzun vadeli faiz oranlarının gerekli seviyeleri karşılaması.