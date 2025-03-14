Edholm, yapılan bilimsel araştırmalara dayanarak, öğrencilerin ders esnasında cep telefonu kullanmadan daha verimli ve rahat olacağını belirtti. Ayrıca, akıllı cep telefonlarının dikkat dağınıklığına yol açarak sınav performanslarını olumsuz etkilediğini ve bu nedenle yasağın getirildiğini ifade etti.

TELEFONLAR KİLİTLİ KASADA SAKLANACAK

Bakan, öğrencilerin ders başlamadan önce cep telefonlarını teslim ederek kilitli bir kasada saklayacaklarını, öğretmenlerin ise telefonlarını uygun gördükleri bir yere bırakıp ders boyunca kullanmayacaklarını söyledi.

YASAK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Edholm, okullarda akıllı cep telefonu yasağının 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı.