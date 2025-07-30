Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de resmi törenle ağırladığı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 5’inci toplantısını gerçekleştirdi.

Görüşmelerde enerji, savunma sanayi, ticaret ve eğitim gibi alanlarda işbirliği konuları ele alındı.

İki ülke arasında 18 yeni anlaşma imzalanırken, ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine ulaşması hedefi vurgulandı.

'900 BİN KAZAK ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ'

“Ülkemizi ziyaret eden Kazak turist sayısı her geçen yıl artıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 900 bin Kazak kardeşimizi ülkemizde ağırladık. Ülkemizden de Kazakistan’a yönelik bir teveccüh olduğunu görüyoruz” diyen Erdoğan, vize muafiyet süresinin uzatılması kararından dolayı Tokayev’e teşekkür etti.

Bu kararın, iki ülke arasındaki turizm ve ticari ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Kazakistan’ın vize muafiyet süresini 90 güne çıkarması, Türk vatandaşlarının turistik ve kısa süreli ticari seyahatlerde daha esnek bir şekilde Kazakistan’ı ziyaret etmesine olanak sağlayacak.

Ancak, 90 günden daha uzun süreli konaklamalar veya çalışma ve eğitim gibi özel amaçlı ziyaretler için vize başvurusu yapılması gerektiği belirtildi.