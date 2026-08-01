Pasifik Okyanusu'nda yer alan ve yüzölçümü bakımından dünyanın en küçük cumhuriyeti olan Nauru, tarihi bir kararla resmi adını "Naoero Cumhuriyeti" olarak değiştirdi. Yaklaşık 12 bin nüfusa sahip ada ülkesi, bu adımla birlikte uluslararası alanda da yeni kimliğiyle temsil edilecek.

Yeni düzenlemeye göre ülkenin kısa adı "Naoero", uluslararası ülke kodu ise "NRO" olacak. Vatandaşlar da resmi belgelerde "dei-Naoero" olarak tanımlanacak. Hükümet, isim değişikliğini başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlara ve diğer ülkelere resmen iletti. Birleşmiş Milletler de bildirimin 26 Haziran'da kendilerine ulaştığını doğruladı.

REFERANDUM YAPILMADAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İsim değişikliğinin hukuki altyapısı, mayıs ayında kabul edilen anayasa değişikliğiyle oluşturuldu. Başlangıçta referandum planlansa da Devlet Başkanı David Adeang, buna gerek görülmediğini açıkladı. Adeang, "Naoero" adının zaten ulusal armada yer aldığını ve halk tarafından uzun yıllardır kullanıldığını belirterek, bunun yeni bir kimlik oluşturmak yerine tarihi ismin resmileştirilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

TARİHİ BİR YANLIŞ GERİDE KALIYOR

Yetkililere göre yıllardır kullanılan "Nauru" adı, geçmişte yabancıların yerel ismi doğru telaffuz edememesi nedeniyle yaygınlaşmıştı. Halkın tercihinden ziyade dış kullanım sonucu resmileşen bu isim, alınan kararla birlikte yerini ülkenin kökenlerine dayanan "Naoero" adına bıraktı. Hükümet, bu değişimin ülkenin dili, kültürü ve tarihi mirasını daha doğru yansıtacağını vurguluyor.

YEREL DİL İÇİN DE YENİ ADIMLAR

İsim değişikliği, kültürel mirası korumaya yönelik çalışmaların bir parçası olarak görülüyor. Yerel halkın konuştuğu ve "dorerin Naoero" olarak bilinen dil, UNESCO tarafından ciddi derecede tehlike altındaki diller arasında gösteriliyor.