Japonya, son beş yılda modern tarihinin en büyük nüfus kaybını yaşadı. Japon hükümetinin açıkladığı ön verilere göre ülke nüfusu 2020-2025 döneminde yüzde 2,5 azalarak yaklaşık 123 milyona geriledi. Böylece nüfus, sadece beş yılda 3 milyondan fazla kişi azalmış oldu.

Hükümet yetkilileri, verilerin uzun süredir devam eden demografik gerilemenin daha da hızlandığını ortaya koyduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre düşük doğum oranları ve hızla yaşlanan nüfus, ülkenin geleceği açısından en büyük riskler arasında yer alıyor.

DOĞUM SAYILARI 10 YILDIR GERİLİYOR

Nüfus sayımı sonuçları, Japonya'da doğum oranlarındaki düşüşün sürdüğünü gösterdi. Ülkede 2025 yılında dünyaya gelen bebek sayısı 705 bin 809 olarak kaydedildi. Bu rakam, doğumların üst üste onuncu yıl da gerilediğini ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, yüksek yaşam maliyetleri, yoğun çalışma hayatı ve değişen toplumsal değerlerin gençlerin evlilik ve çocuk sahibi olma kararlarını etkilediğini vurguluyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan gençler, ekonomik nedenlerle aile kurmayı ertelemeyi tercih ediyor.

YAŞLANAN NÜFUS EKONOMİYİ ZORLUYOR

Doğum oranlarındaki düşüşle birlikte yaşlı nüfusun artması, emeklilik ve sağlık sistemleri üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Çalışan nüfusun azalması, sosyal güvenlik sisteminin finansmanını her geçen yıl daha da zorlaştırıyor.

Ekonomistler, mevcut eğilimin devam etmesi halinde iş gücü açığının büyüyeceği ve ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulunuyor.

HÜKÜMETTEN YENİ TEŞVİKLER

Tokyo yönetimi, nüfus düşüşünü durdurabilmek için son yıllarda çeşitli destek programlarını devreye aldı. Çocuklu ailelere verilen yardımlar artırılırken, ebeveyn izni uygulamaları da genişletildi. Ayrıca bazı belediyeler, gençlerin eş bulmasını kolaylaştırmak amacıyla tanışma uygulamalarını desteklemeye başladı.

Bunun yanında hükümet, şirketlerden çalışanların aile hayatına daha fazla zaman ayırabilmesini sağlayacak çalışma düzenlemeleri yapmalarını istiyor.

GÖÇ TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Uzmanlar, nüfus kaybını telafi etmek için göç politikalarının önemli bir seçenek olabileceğini savunuyor. Ancak Japonya'da yabancı nüfus oranı gelişmiş ülkeler arasında en düşük seviyelerde bulunuyor. Ülkede göçün artırılması konusu ise siyasi ve toplumsal açıdan hassas bir tartışma olmaya devam ediyor.

Tüm teşviklere rağmen nüfus azalmasının sürmesi, Japonya'nın önümüzdeki yıllarda ekonomik ve sosyal yapısını koruyabilmesi için daha kapsamlı çözümler üretmesi gerektiğini gösteriyor.