Çek basınında yer alan haberlere göre Başbakan Andrej Babis ile Eğitim Bakanı Robert Plaga tarafından hazırlanan yasa tasarısı; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve çok yıllı liselerde elektronik cihaz kullanımını kapsıyor.

MUAF TUTULACAK

Yasak yalnızca ders saatleriyle sınırlı kalmayacak. Teneffüsler ve okul sonrası düzenlenen programlarda da cep telefonu ve benzeri cihazların kullanımına izin verilmeyecek.

Tıbbi gerekçeleri veya özel eğitim ihtiyaçları bulunan öğrenciler ise düzenlemeden muaf tutulacak.

‘YETKİ OKULLARDA OLMALI’

Çocuk Hakları Ombudsmanı Martin Benes, tasarıya tepki göstererek okulların telefon kullanımını kendi iç yönetmelikleriyle düzenleyebileceğini ve bu konuda yetkinin okullarda olması gerektiğini savundu.

PEK ÇOK ÜLKEDE UYGULANIYOR

Fransa, İtalya, Yunanistan, Macaristan, Hollanda, Portekiz, Slovenya, Belçika, Kıbrıs ve Finlandiya başta olmak üzere pek çok ülkede cep telefonlarının okullarda kullanımına yönelik kısıtlayıcı tedbirler uygulanıyor.