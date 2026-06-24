Alman Seyahat Birliği (DRV) tarafından, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen yaz resepsiyonu; siyaset, turizm, medya ve diplomasi çevrelerinden yaklaşık 300 davetliyi bir araya getirdi. Etkinlikte Almanya’nın Denizcilik Ekonomisi ve Turizmden Sorumlu Hükümet Koordinatörü Christoph Ploss da bir konuşma yaptı.

DİJİTAL VİZE DÖNEMİ MESAJI

Ploss, vize süreçlerinin yavaş ilerlemesinin hem turistler hem de iş dünyası açısından önemli bir engel oluşturduğunu belirterek, bu sorunun çözümü için Ulusal Turizm Stratejisi kapsamında dijital vize sistemine geçileceğini açıkladı.

"MESAFE KAT ETTİK"

Yoğun bürokrasinin birçok kişinin Almanya’ya seyahat planlarını ertelemesine ya da iptal etmesine yol açtığını vurgulayan Ploss, şu ifadeleri kullandı: "Konuyu Dışişleri Bakanımızla şahsen görüştüm ve kendisinin de yakından ilgilenmesiyle ciddi mesafeler katettik. Bu yıl ve önümüzdeki yıl atacağımız adımlarla hayata geçecek dijital vize kolaylığının, Türk-Alman dostluğunu çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum."

BAŞVURULARDA YOĞUNLUK SORUNU

Önerilen dijital dönüşüm kapsamında vize başvurularının tamamen çevrim içi platformlara taşınması, pasaportlara yapıştırılan etiketlerin kaldırılarak dijital vize sistemine geçilmesi ve sınır geçişlerinde biyometrik doğrulama teknolojilerinin kullanılması öngörülüyor.

Yeni uygulamayla birlikte başvuru yoğunluğunun azaltılması, evrak sahteciliğinin önlenmesi, sınır güvenliğinin artırılması ve seyahat işlemlerinin çok daha hızlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

ALMANYA VİZE SÜREÇLERİ

Almanya’ya yapılacak seyahatlerde vize işlemleri, kısa süreli ziyaretler için Schengen vizesi, 90 günü aşan kalışlar için ise ulusal vize şeklinde iki ayrı kategoride yürütülüyor.

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi, 90 güne kadar olan seyahatler için zorunlu tutuluyor. Uzun süreli ikamet, çalışma veya aile birleşimi gibi durumlarda ise ulusal vize başvurusu yapılması gerekiyor.

Başvurular Almanya’nın Türkiye’deki dış temsilcilikleri üzerinden ya da resmi randevu sistemi aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Süreçte Schengen başvuru formu, seyahat amacını gösteren belgeler ve mali durumu kanıtlayan evraklar talep ediliyor.