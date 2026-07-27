Majuro, okyanus ile lagün arasında uzanan dar bir kara şeridi üzerinde bulunuyor. Düşük rakımı nedeniyle gelgitler, fırtına dalgaları ve kıyı taşkınlarından doğrudan etkilenen başkentte yollar, konutlar ve tatlı su kaynakları giderek daha büyük risk altında kalıyor.

EN BÜYÜK TEHDİT YÜKSELEN DENİZLER

Dünya Bankası'nın değerlendirmesine göre deniz seviyesindeki yükselme, daha güçlü rüzgarlar ve dalgalarla birleşince kıyı erozyonu hızlanıyor. Mercan temeli üzerine kurulu olan Majuro'nun dar kara yapısı, adanın doğal savunmasını zayıflatırken kıyı taşkınlarının daha sık yaşanmasına neden oluyor.

Uzmanlar, kıyı yapılaşması, kirlilik ve mercan resifleri ile mangrovların zarar görmesinin de adanın denize karşı doğal korumasını zayıflattığını belirtiyor. Bu durum, iklim değişikliğinin etkilerini daha da artırıyor.

ADANIN GELECEĞİ İÇİN ZOR KARARLAR BEKLİYOR

Marshall Adaları yönetimi önünde üç temel seçenek bulunuyor: deniz duvarları ve arazi yükseltme projeleriyle adayı korumaya çalışmak, nüfusun bir bölümünü başka bölgelere taşımak ya da uluslararası iklim finansmanı ve desteklerini artırmak. Dünya Bankası, küresel ölçekte sera gazı emisyonları azaltılmadığı sürece Majuro gibi alçak mercan adalarının geleceğinin giderek daha belirsiz hale geleceğini vurguluyor.