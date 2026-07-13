Güney Kore, uzaktan çalışan yabancı ülke vatandaşlarının ülkede yasal olarak ikamet edebilmesini sağlayan Workation (F-1-D) vizesini resmen yürürlüğe aldı. Ocak 2024-Mayıs 2026 tarihleri arasında uygulanan pilot programın ardından kalıcı hale getirilen sistem, esnetilen başvuru koşullarıyla Türk vatandaşları için de yeni bir fırsat sunuyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle genç profesyoneller ve başkent Seul dışındaki bölgelerde yaşamayı tercih eden başvuru sahipleri için gelir şartı önemli ölçüde düşürüldü.

ŞARTLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Pilot uygulama döneminde adaylardan, Güney Kore'nin bir önceki yıl açıkladığı kişi başına düşen gayri safi milli gelirin (GNI) iki katı seviyesinde gelir elde ettiklerini belgelemeleri isteniyordu. 2025 verilerine göre bu tutar yaklaşık 100 milyon won (66 bin 150 ABD doları) seviyesindeydi.

Yeni kurallara göre ise 18-34 yaş arasındaki başvuru sahipleri ile Seul metropolü dışında veya nüfus kaybı yaşayan bölgelerde yaşamayı taahhüt edenler için bu şart yarıya indirildi. Bu gruptaki adayların, kişi başına düşen ortalama gayri safi milli gelir seviyesinde, yaklaşık 34 bin 650 ABD doları yıllık gelire sahip olmaları yeterli olacak.

İKAMET SÜRESİ 3 YILA ÇIKARILDI

Öte yandan, Workation vizesi kapsamında ülkede kalış süresi de uzatıldı. Daha önce en fazla iki yıl olan ikamet süresi, yeni düzenlemeyle üç yıla çıkarıldı. Vize, başvuru sahiplerinin Güney Kore merkezli bir şirkette çalışmasını zorunlu kılmıyor. Böylece uzaktan çalışanlar, mevcut işlerini sürdürürken ülkede yasal olarak yaşayabilecek.

DİJİTAL GÖÇEBELERE İLGİ ARTIYOR

Güney Kore Adalet Bakanı Jung Sung-ho, yapılan değişikliklerin dünyanın farklı ülkelerindeki nitelikli ve yaratıcı profesyonelleri ülkeye çekmeyi amaçladığını belirterek, yüksek vasıflı yabancıların uzun vadeli olarak Güney Kore'de yaşamalarını teşvik edecek yeni modeller üzerinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan, küresel ölçekte dijital göçebe vizelerine ilgi artmaya devam ediyor. Güncel verilere göre OECD'ye üye 38 ülkenin 8'den fazlası, uzaktan çalışan nitelikli yabancıları çekmek amacıyla benzer vize programlarını uyguluyor.