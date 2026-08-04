Almanya'da tüketici dergisi Öko-Test'in marketlerde satılan 50 tam tahıl unu üzerinde yaptığı araştırma, bazı ürünlerde sağlık açısından dikkat çeken bulgular ortaya koydu. Buğday, spelt (dinkel) ve çavdar unlarının incelendiği testte ürünlerin büyük bölümü yüksek puan alırken, iki marka tüketicilere tavsiye edilmedi.

50 ÜRÜN LABORTAUVARDA İNCELENDİ

Aldi, Rewe, Norma ve organik marketlerden satın alınan 50 tam tahıl unu; mineral yağ kalıntıları, pestisitler, ağır metaller, küf toksinleri ve mikrobiyolojik riskler açısından analiz edildi. Test edilen ürünlerin 35'i organik sertifikalıydı. Sonuçlara göre 33 ürün "çok iyi", 6 ürün ise "iyi" notu aldı. İki ürün ise sağlık riski nedeniyle sınıfta kaldı.

Aldi Nord ve Aldi Süd'ün ortak markası Back Family Dinkelmehl Vollkorn ile Rewe Bio Dinkel Vollkorn Mehl, testte "çok iyi" notu alan ürünler arasında yer aldı.

İKİ MARKA TEVSİYE EDİLMEDİ

Aurora Weizenmehl Vollkorn, yüksek seviyede aromatik mineral yağ hidrokarbonları (MOAH) ve altı farklı pestisit kalıntısı nedeniyle "yetersiz" notu aldı. Tespit edilen pestisitler arasında üreme sağlığı açısından risk taşıyan Deltamethrin de yer aldı.

Norma'da satılan Bio Sonne Bio-Mehl Dinkel Vollkorn ise yüksek miktarda kadmiyum, nikel ve doymuş mineral yağ hidrokarbonları (MOSH) içerdiği için testin en düşük notu olan "çok yetersiz" değerlendirmesini aldı. Öko-Test, Norma'nın ilgili parti ürünleri satıştan çektiğini duyurdu.

BİR ÜRÜNDE BAKTERİ TESPİT EDİLDİ

Araştırmada Spielberger Mühle Weizenvollkornmehl Demeter adlı üründe, ciddi bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilen Shigatoksin üreten Escherichia coli (STEC) bakterisine ait bulgulara rastlandı. Ürün bu nedenle "orta" seviyede değerlendirildi.

AĞIR METALLER VE MİNERAL YAĞ KALINTILARI UYARISI

Öko-Test, kadmiyumun böbrekler üzerinde toksik etki oluşturabildiğini, nikelin ise üreme ve gelişim açısından risk taşıdığını belirtti. Ağır metallerin, tahılın dış katmanlarında birikmesi nedeniyle tam tahıl unlarında beyaz una göre daha yüksek seviyelerde görülebildiği ifade edildi.

Raporda ayrıca üretim sırasında makineler veya ambalajlardan bulaşabilen mineral yağ kalıntılarına da dikkat çekildi. Vücutta birikebilen MOSH'un uzun vadeli etkileri henüz netlik kazanmazken, MOAH grubundaki bazı bileşiklerin kanser riski taşıyabileceği belirtildi.