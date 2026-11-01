Twitch, 15 yaş altına yönelik hesap düzenlemesinin takvimini açıkladı. Platformun açıklamasına göre, 29 Ekim 2026’dan itibaren 15 yaş altındaki Türk vatandaşlarının yeni hesap açmasına izin verilmiyor. Bu yaş grubundaki mevcut kullanıcıların hesapları ise Şubat 2027’de kapatılacak. Düzenleme, 15 yaş altına sosyal medya kullanımını yasaklayan ve 1 Kasım’da yürürlüğe girecek uygulama kapsamında duyuruldu. ABONELİK VE BİT İÇİN PARA İADESİ Hesabı kapatılacak kullanıcıların abonelikleri iptal edilecek ve para iadesi yapılacak. Hesabında Bit birikimi bulunan kullanıcılara da Bit miktarı karşılığında, satın alırken kullandıkları ödeme yöntemi üzerinden geri ödeme yapılacak. 15 YAŞINI DOLDURANLAR HESABINI AÇTIRABİLECEK Yaşı nedeniyle hesabı kapatılan kullanıcılar, 15 yaşını doldurduktan sonra müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek hesaplarını yeniden açtırabilecek. Bu kullanıcılar mevcut kullanıcı adlarını kullanmayı sürdürebilecek.

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