Yeni anayasa yapmaya hazırlanan AKP, muhalefet partilerinden transferleri sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında son transfer Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekinci'ye rozet taktı.

Böylece Gelecek Partisi, AKP'ye toplamda 3 vekil kaybetmiş oldu.

Bugün TBMM'de konuyla ilgili konuşma yapan Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ı 'küçük hesaplar yapmakla' suçladı.

Erdoğan'ın milletvekilleri piyon olarak gördüğünü savunan Davutoğlu, "Sayı ve kelle hesabı mantığıyla siyasi ahlaka uymayan milletvekili transferlerine kalkışmak, samimiyet ve güven ortamını bozar, siyasetin zaten sarsılmış olan itibarını tamamıyla yok eder" dedi.

'VEKİLLERİ PİYON GÖRÜP, KÜÇÜK HESAP YAPIYOR'

Davutoğlu'nun konuşması şöyle:

Büyük hedeflere küçük hesaplarla ulaşılmaz. Bir taraftan muhalefete sükûnet çağrısında bulunmak diğer tarafta hala milletvekillerini bir yekun içinde sayılan piyonlar gibi görerek sayı ve kelle hesabı mantığıyla siyasi ahlaka uymayan milletvekili transferlerine kalkışmak samimiyet ve güven ortamını bozar; siyasetin zaten sarsılmış itibarını tamamıyla yok eder. Geçmişte birçok ateş çemberinden birlikte geçmiş bir arkadaşı olarak samimiyetle söylüyorum: Kendi yaptığı çağrıyı anlamsızlaştıran böyle Makyavelist adımları kim kendisine tavsiye ediyorsa kendisinin de sürecin de en büyük düşmanları onlardır. Siyaset kurumunun itibarını sarsmak en çok da daha dört gün önce Cumhurbaşkanının yaptığı çağrıyı anlamsızlaştırır. Açık ve net söylüyorum, küçük hesaplarla siyasetin itibarını sarsan siyasetçiler bindikleri dalı keserler. Sayın Cumhurbaşkanının ‘kutuplaşma’dan şikayet eden sözlerini de bu minvalde anlamak ve okumak istiyoruz