ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Perşembe günü Beyaz Saray'da bir araya gelerek Ukrayna, Orta Doğu ve küresel ticaret politikalarındaki değişiklikleri ele alacak.

Bu görüşme, Starmer'ın Trump ile yüz yüze gerçekleştireceği ilk görüşme olacak. Hafta başında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Beyaz Saray’da Trump ile buluşmuş, ancak taraflar Ukrayna’daki savaş ve ABD’nin hızlı bir ateşkes çağrısı konusunda anlaşmazlık yaşamıştı.

İNGİLTERE'NİN GÜNDEMİ, UKRAYNA KALKANI

Starmer'ın Washington' gündemi ise, Ukrayna var. İngiltere Başbakanı, Ukrayna için güvenlik güvencelerine açık olduğunu ancak bunun diğer Avrupa ülkeleriyle koordineli şekilde ve uygun koşullar sağlanarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Starmer, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa güçlerinin Ukrayna’da olası bir barışı koruma görevine katılması halinde ABD’nin bir güvenlik güvencesi sunmasını istedi. İngiltere’nin savunma harcamalarını artıracağını belirtti.

Beyaz Saray'daki görüşmede, Avrupa’nın Kiev’e yönelik destek ve güvenlik taahhütlerini sürdüreceğini Trump’a aktarması bekleniyor.

Starmer, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilecek barış görüşmelerinin Avrupa’nın da katılımıyla ilerlemesi gerektiğini savunuyor.

BU KADAR HIZLI BARIŞ, AVRUPA'YA ZARAR

Trump, 20 Ocak'ta göreve geldiğinden beri Avrupa'da kriz yaratan ve Avrupalı liderler tarafından "Rusya yanlısı" olarak yorumlanan bir siyaset izledi.

Trump, Moskova ile ilişkileri güçlendirdi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi bir diktatör olarak nitelendirdi ve Kiev’e yapılan ABD yardımlarının karşılığı olarak Ukrayna'nın değerli maden rezervlerini talep etti.

Trump'ın açıklamaları sebebiyle zor duruma düşen Zelenski’nin Cuma günü Washington’da Trump ile Ukrayna'da çıkan nadir toprak mineralleri konusunda bir anlaşma imzalaması bekleniyor. Ukrayna'nın 500 milyar dolar değerinde değerli madeni ABD'ye taahhüt etmesi bekleniyor.

Ukrayna lideri, bu anlaşmanın ABD’den sağlanacak ek yardıma bağlı olacağını söyledi. Trump ise bu anlaşmayı, Ukrayna’ya sağlanan ABD fonlarının geri kazanılması için bir fırsat olarak görüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron gibi Starmer da Ukrayna’nın ya da Avrupa’nın katılımı olmadan Rusya ile hızlıca varılacak bir barış anlaşmasının Avrupa'da istikrarsızlığa yol açabileceğini savunuyor.