Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte evlilik maliyetleri vatandaşlar için dudak uçuklatan boyutlara ulaştı.

Türkiye genelinde bir yanda geçim sıkıntısı ve ekonomik zorluklar tüm çıplaklığıyla yaşanırken, diğer yanda ise milyon liralık lüks ve şatafatlı düğünler adeta birbirleriyle yarışıyor.

Toplumdaki bu derin ekonomik tezatlığın tam ortasında, düğünlerdeki şatafat furyasına son olarak damatların "altın kravat" çılgınlığı da dahil oldu.

Show Haber'de yer alan habere göre; bir yetkili "Artık erkekler de bunu dile getirmeye başladı. Biz de onlar için kravat üretimine başladık" ifadelerini kullandı.

DAMATLARIN YENİ GÖZDESİ OLDU

Ne saat, ne kolye, ne de bileklik... Düğünlerde damatların yeni gözdesi altın kravat oldu. Düğün sezonunun başlamasıyla beraber vitrinlerde birbirinden gösterişli takılar yerini almaya başladı.

Ancak bu kez dikkat çeken gelinlere takılan takılar değil de damatlar için özel olarak üretilmiş altın kravatlar oldu.

Bir yetkili "Kadınların isteklerinden sonra böyle bir şey oluşmaya başladı. Yöresel olarak değişiyor. Marmara tarafında, Ege tarafında daha çok tercih ediliyor" dedi.

GRAMINA GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Yeni bir heves haline gelen bu akım, kuyumcuların vitrinlerinde yer almaya başladı. Kimi iddialı bulurken kimi ise çok sevdi. Altın kravatların fiyatının gramına göre değişiklik gösterebildiği aktarıldı.

En gösterişli altın kravatların ise 600 bin liraya kadar çıkabildiği belirtildi. 61 gramlık bir altın kravatın fiyatının ise 320 bin TL olduğu kaydedildi.

Altın kravatların isme özel olarak da tasarlanabildiği, damatlara özel kravatların üzerine isim ve tarih de yazıldığı belirtildi.