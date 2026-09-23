Altın fiyatları çarşamba günü, yatırımcıların kalıcı enflasyonla mücadele eden büyük merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisiyle geriledi.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 azalarak 4.345,99 dolara inerken, ABD altın vadeli kontratları yüzde 0,2 yükselişle 4.382,70 dolara çıktı.

DOLAR VE FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINA BASKI YAPIYOR

Dolar, iki ayın en güçlü seviyesine yakın seyretti. Güçlü dolar, dolar cinsinden işlem gören altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı ve yıl sonundan önce bir faiz artışı daha gelebileceğinin sinyalini verdi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, Fed'in geçen haftaki faiz artışını desteklediğini belirtti ancak gelecekte olası bir faiz artışını destekleyip desteklemediği konusunda net bir mesaj vermedi. Collins, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalma riskine dikkat çekti.

ORTADOĞU GELİŞMELERİ ALTININ KISA VADELİ SEYRİNİ BELİRLİYOR

Altının kısa vadeli fiyatlamasında Ortadoğu'daki gelişmeler de etkili olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılmaması durumunda İran'ı yok edebileceği yönünde uyarıda bulunmuş, ancak Birleşmiş Milletler'deki diplomatik girişimlerde anlaşmanın yakın olabileceğini söylemişti.

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, altındaki kısa vadeli oynaklığın büyük ölçüde petrol fiyatları ve Ortadoğu'daki gelişmelere bağlı olacağını ifade etti.

UZUN VADELİDESTEK GÜÇLÜ

Faizlerin yüksek kalması, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltabilir. Ancak merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik riskler, altın için uzun vadeli destek unsuru olmaya devam ediyor.

BMI analistleri, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 4.400 dolar olarak korudu. Analistler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarının altın fiyatlarında 3.800 dolar civarında güçlü bir taban oluşturmasını bekliyor.

Altındaki düşüş diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 0,4 gerileyerek 66,78 dolara, platin yüzde 0,8 düşüşle 1.818,21 dolara ve paladyum yüzde 0,4 kayıpla 1.302,61 dolara indi.

Piyasalarda Fed'in faiz politikası, doların seyri ve Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

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