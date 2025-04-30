Survivor'da tansiyon bir an olsun düşmüyor. Acun Ilıcalı, dün akşamki konseyde Batuhan Karacakaya'nın ailesinden gelen tehdit içerikli mesajı okuyunca üyük şaşkınlık yaşanmıştı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile Adem Kılıççı'nın ailesinden de mesaj geldiği ortaya çıktı.



Survivor'da geçen hafta Hikmet ve Batuhan Karacakaya arasında büyük bir tartışma yaşandı. Batuhan'a kum fırlatan Hikmet, konseyde "Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım" dedi. Acun Ilıcalı tarafından sadece uyarılan Hikmet herhangi bir ceza almadı.

O kavgadan günler sonra Ilıcalı, dünkü Acil Durum Konseyi'nde Batuhan'ın ailesinden gelen mesajı açıkladı. Acun Ilıcalı, ailenin kendisini ağır tehdit ettiğini dile getirdi.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında da gerilimin devam ettiği görüldü. Ilıcalı, "Maalesef aileler bu sene Survivor'da herkes için söylemiyorum ama biraz işin içine fazla girdi. Bugün öğrendiğimiz yeni haber, sen şampiyon olmayınca neler olacağını anlatıyor; gerekirse orayı yakıp çıkacağız diyor" dedi.

Ayrıca Acun Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda bahsettiğim Adem'in ailesi..."